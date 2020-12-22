В России и мире

Назван «зимний» способ защиты от коронавируса

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава Москвы Андрей Тяжельников предложил гражданам воспользоваться «зимним» способом защиты от коронавирусной инфекции, пишет «Парламентская газета».

«Следует надевать теплые зимние перчатки поверх защитных. Зайдя в помещение или в транспорт, где необходимо соблюдать меры предосторожности, можно снять верхние перчатки и остаться в защитных. Еще лучше - снять одни и надеть другие», - сказал Тяжельников.

Специалист обратил особое внимание, что изделия из шерсти и трикотажа сами по себе для защиты от инфекций неэффективны. Лучшими защитными свойствами, по его мнению, обладают перчатки из латекса и нитрила.

Медик допустил использование одноразовых целлофановых перчаток. Их, считает он, можно использовать в качестве срочной меры, если, например, нужно зайти в магазин, а других изделий для защиты рук у человека с собой нет.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки число случаев COVID-19 в России увеличилось на 27 747 до 3 159 297. Лидерами среди регионов по суточному приросту стали Москва - 6 566, Петербург - 3 758, Подмосковье - 1 487, Нижегородская область - 501 и Свердловская область - 394.

Отметим, что в середине декабря в Великобритании обнаружили мутацию COVID-19 - как рассказали в Минздраве страны, новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного коронавируса и стал доминирующим в Королевстве. Вскоре многие страны приостановили сообщение с Соединенным Королевством, в том числе и Россия.

Как заявил «Парламентской газете» заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов, его попадание в Россию - неизбежно. Однако он считает, что более опасный штамм коронавируса вряд ли появится.