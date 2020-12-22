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В России запретили запускать пиротехнику с балконов

С 1 января в России запретили запуск пиротехнических изделий с балконов и лоджий жилых домов, а также с крыш зданий.

«Правилами противопожарного режима предусматривается установление запрета на применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих первому классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий": на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений)», - отметили в МЧС.

Все пиротехнические изделия по степени опасности подразделяются на пять классов, пишет РИА Новости. Фейерверки первого, второго и третьего классов относятся к изделиям бытового назначения.

Пиротехника четвертого и пятого классов относится к изделиям технического назначения и к проведению фейерверочных показов или иных зрелищных мероприятий, связанных с использованием пиротехнических изделий технического назначения, допускаются юридические лица, имеющие разрешение (лицензию) на данный вид деятельности, пояснили в ведомстве.

С 1 января в России вступили в действие новые правила противопожарного режима.