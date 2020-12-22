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Эксперт Минздрава призвала регулировать количество употребляемого алкоголя

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина призвала регулировать количество употребляемого алкоголя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Основной совет, который я могу дать, это умеренность, особенно при употреблении алкоголя, - сказала эксперт. - Под действием спиртного многие люди становятся не только веселыми и раскованными, но и беспечными, теряющими, контроль за поведением. Выпил лишнего, съел лишнего, разгоряченный выскочил на мороз, забыл о социальной дистанции и маске. Регулируйте количество употребляемого алкоголя. Чередуйте алкогольные напитки с безалкогольными, либо пейте только безалкогольные напитки. Нет никакого правила, которое говорит, что в новогоднюю ночь вы должны употреблять алкоголь».

Также Оксана Драпкина рекомендовала обязательно закусывать, не пить спиртное на пустой желудок и не злоупотреблять кофе. «Хотя кофеин является стимулятором и может взбодрить вас, если вы хотите спать, кофе не ускоряет метаболизм алкоголя и не поможет вам протрезветь. Опасно, если вы смешиваете энергетические напитки с кофеином и алкоголь. Это может привести к сбою сердечного ритма», - пояснила она.

Эксперт призвала помнить, что употребление алкоголя может усилить или изменить действие ряда лекарств, привести к серьезным побочным эффектам.