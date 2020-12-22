В России и мире

В России запретили розничную продажу веселящего газа

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, запрещающий в России розничную продажу физическим лицам так называемого веселящего газа (закиси азота), а также его пропаганду в интернете.

Документ запрещает производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения, пишет ТАСС. Кроме того, запрещается реализация и сбыт такой продукции, а также пропаганда, в том числе в интернете, ее использования и распространение информации о реализации закиси азота не в целях производства пищевой продукции, а также не для медицинского, промышленного или технического применения.

В законе указывается, что закись азота является одурманивающим веществом, в связи с чем запрещает его использование и потребление гражданами не по назначению «в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью».