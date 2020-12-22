В России и мире

Почти 600 миллионеров появилось в России за один день

581 новый миллионер появился в России по итогам новогоднего розыгрыша «Русского лото», который состоялся сегодня, 1 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Столото», это исторический рекорд государственных лотерей.

Инфографика: «Столото»

«Всего в новогоднем, 1369-м тираже "Русского лото" разыгрывалось более 2 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей пришелся на крупные призы. Таким образом в праздничном тираже была разыграна тысяча призов по миллиону. В один день по итогам праздничного тиража в стране появился 581 лотерейный миллионер», - сообщили в пресс-службе.

Еще 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 68-м ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем суммы в размере 706 577 рублей.

Выигрышными стали 11 752 012 билетов, а всего разыграли 2 325 358 701 рубль.