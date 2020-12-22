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Прокат маломерных судов запретили на пляжах России в зоне купания отдыхающих

С 1 января на всех пляжах России запретили размещать пункты проката маломерных судов в зоне купания отдыхающих. Это следует из единых требований к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, на пляжах теперь запрещены спуск в воду и движение по водоему маломерных судов в зоне купания, пишет РИА Новости. Исключением являются только спасательные катера и лодки.

Документ также запрещает работу в зоне купания в темное время суток.