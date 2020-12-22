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В Эстонии отменили запрет на политическую агитацию в день голосования

С 2021 года политическая уличная реклама в Эстонии будет разрешена на протяжении всего периода голосования. Активная агитация разрешена и в день голосования. Как сообщает Err.ee, в стране вступили в силу поправки к закону о референдуме и закону о выборах.

Политическая агитация разрешается в помещениях, через которые избиратель попадает в помещение для голосования. В последнем агитация по-прежнему запрещена. В случае, если избирательный участок находится в культурном или торговом центре, агитация запрещена только в помещении для голосования.

С этого года вместо бумажных списков, используемых на участках, будет использоваться электронный список избирателей. Это означает, что избиратель не будет больше привязан к конкретному участку. Он сможет выбрать для голосования любой подходящий избирательный участок в своем избирательном округе. На референдуме можно будет проголосовать в 400 избирательных участках по всей Эстонии, пишет DELFI.ee

Кроме того, изменится организация времени выборов. Будет введена общая неделя голосования. С понедельника по субботу можно будет голосовать как на избирательном участке посредством бумажного избирательного бюллетеня, так и электронным путем. В воскресенье можно будет проголосовать только посредством избирательного бюллетеня. Благодаря одному из нововведений, избиратель сможет отменить свой электронный голос, если проголосует на избирательном участке посредством избирательного бюллетеня.

Ранее государство отправляло каждому обладающему правом голоса человеку именной избирательный бюллетень по адресу его места жительства или по электронной почте. Теперь будет отправляться один информационный бюллетень на один адрес, независимо от того, проживает ли по этому адресу один человек, имеющий правом голоса, или больше.

Тем, у кого в регистре народонаселения указан адрес электронной почты, информационный бюллетень будет отправлен электронным путем. Цель информационного бюллетеня — предоставить общую информацию о праве голосования. Помимо этого, в нем указаны все избирательные участки города или волости.