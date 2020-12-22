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В России и мире

Число новых случаев COVID-19 в России упало до минимума с 9 декабря

02.01.2021 12:28|ПсковКомментариев: 0

26 301 случай заражения COVID-19 выявили в России за сутки, сообщили в оперативном штабе. Это минимальное количество с 9 декабря, когда было зафиксировано 26 190 случаев заболевания.

Накануне, 1 января, оперштаб сообщал о 27 039 новых случаях заражения коронавирусом, пишет РБК.

Больше всего новых случаев болезни зафиксировано в Москве (5 452), Санкт-Петербурге (3742) и Московской области (1564). За их пределами топ списка регионов по количеству новых случаев COVID-19 выглядит так: 

Нижегородская область (499);
Свердловская область (409);
Ростовская область 394);
Воронежская область (391);
Карелия (361).

Теги: #статистика #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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