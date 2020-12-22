Число новых случаев COVID-19 в России упало до минимума с 9 декабря

26 301 случай заражения COVID-19 выявили в России за сутки, сообщили в оперативном штабе. Это минимальное количество с 9 декабря, когда было зафиксировано 26 190 случаев заболевания.
Накануне, 1 января, оперштаб сообщал о 27 039 новых случаях заражения коронавирусом, пишет РБК.
Больше всего новых случаев болезни зафиксировано в Москве (5 452), Санкт-Петербурге (3742) и Московской области (1564). За их пределами топ списка регионов по количеству новых случаев COVID-19 выглядит так:
Нижегородская область (499);
Свердловская область (409);
Ростовская область 394);
Воронежская область (391);
Карелия (361).