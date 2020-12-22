В России и мире

ВОЗ назвала образцовой работу российских медиков в период пандемии

Российские медики образцово выполняют свой врачебный долг при борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в совместной статье директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге и представителя организации в РФ Мелиты Вуйнович. Материал посвящен итогам 2020 года.

«В Российской Федерации мы стали свидетелями героической самоотдачи, профессионализма и самоотверженности всех медицинских работников в борьбе с COVID-19. С первых дней пандемии они работали на передовой и каждую минуту рисковали своим здоровьем и жизнью, - говорится в статье, передает ТАСС. - Исполнение ими своего профессионального долга являет собой прекрасный пример для будущих поколений».

Ее авторы также отмечают, что тысячи россиян присоединились к движению волонтеров в стране, безвозмездно оказывая поддержку нуждающимся, «в том числе психологическую помощь, обеспечивая доставку и самостоятельно изготавливая средства индивидуальной защиты для врачей, доставляя лекарства и продукты пожилым, заботясь о животных, чьи хозяева заболели».