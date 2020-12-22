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В России и мире

Минздрав назвал число получивших вакцину от COVID-19 россиян

02.01.2021 20:37|ПсковКомментариев: 4

В России уже более 800 тысяч человек провакцинированы от коронавируса, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Развезено уже в регионы Российской Федерации более 1,5 миллиона доз вакцины, и вакцинация идет очень активно... с учетом всех данных по вакцинированным уже более 800 тысяч человек получили вакцину», — приводит слова министра РБК. Он отметил, что вакцину получают также и люди из группы риска старше 60 лет.

Массовая вакцинация в России стартовала в начале декабря. C 1 января россияне, прошедшие вакцинацию, могут получить специальный сертификат (паспорт вакцинированного). Его можно оформить в личном кабинете на портале госуслуг.

В гражданском обороте в России находятся две вакцины. Первая — «Спутник V» от Центра имени Гамалеи, которая была зарегистрирована еще летом. Ее эффективность разработчики оценивают в 91,4%. Также в регионы начала поступать «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор», регистрацию этот препарат получил в октябре.

Теги: #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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