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Скончался один из основателей экономической журналистики в России Александр Шадрин

Один из основателей российской экономической журналистики и современных деловых коммуникаций Александр Шадрин скоропостижно скончался на 51-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на друзей и коллег Александра Шадрина.

Фото: ИТАР-ТАСС

Александр Шадрин пришел в журналистику в 1991 году, начав работать в газете «Коммерсантъ», где он освещал становление новой российской экономики. Там он прошел путь от репортера до руководителя отдела бизнеса. Позже он работал в газете «Русский телеграф», еще раз возвращался в «Коммерсантъ» в 2005-2006 годах - в этот раз на пост заместителя главного редактора.

Шадрин долго работал в корпоративных коммуникациях: в 2002-2005 годах возглавлял пресс-службу НК ЮКОС в самые драматичные для этой компании времена, потом работал в должности пресс-секретаря и директора по связям со СМИ и неправительственными организациям российско-британской ТНК-ВР, вице-президентом «Стройтрансгаза» и руководителем общественных связей НК «Башнефть». Последнее место работы Шадрина – «Росгеология», где он был директором по связям с общественностью.