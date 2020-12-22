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Спикер парламента Эстонии вновь заявил о претензиях на часть Печорского района

Спикер Рийгикогу (однопалатного парламента) Хенн Пыллуаас считает, что граница между Эстонией и Россией, установленная в результате подписания Тартуского мирного договора 1920 года, продолжает действовать. Об этом он заявил в своем обращении в эфире телеканала ETV Pluss, передает ТАСС.

«2 февраля [2020 года] мы отметили столетие со дня подписания Тартуского мирного договора, которым Россия признала независимость и неприкосновенность Эстонии, - сказал Хенн Пыллуаас. - Тогда была согласована граница между Эстонией и Россией, которая в соответствии с международным правом действует и сегодня».

Напомним, Хенн Пыллуаас не впервые делает заявления о территориальных претензиях Эстонии к России. В 2019 году Пыллуаас требовал от Москвы «вернуть» прибалтийской республике «аннексированные территории».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова спикера парламента Эстонии, заявил тогда, что в Кремле подобные высказывания считают неприемлемыми. «Мы полагаем это требование неприемлемым и не можем с ним согласиться», - сказал он.

В декабре 2019 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил провести экскурсию по Чудскому озеру для эстонских дипломатов, которые ранее высказывали территориальные претензии в адрес России в отношении Печорского района Псковской области. «У них (эстонской стороны) есть шанс получить возможность жить там (в Печорском районе), для этого нужно получить российское гражданство. Это исконно русские территории. Если коллега плохо знаком с историей, мы ему можем провести экскурсию здесь, можем даже на Чудском озере», - сказал Михаил Ведерников.

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В 2020 году в эфире телеканала «Россия-24» Михаил Ведерников заявил, что территориальные претензии Эстонии воспринимаются жителями Псковской области с иронией. Он отметил, что эта история не новая, и подобные заявления звучат почти каждый год. «Жителями Псковской области это воспринимается с иронией и как повод вспомнить фразу про уши от мертвого осла. Что касается авторов этой идеи, то складывается стойкое ощущение, что они плохо знают историю. Это наши русские города, и любые территориальные претензии звучат дико и глупо. Как, например, если бы Словения требовала бы у Италии вернуть Венецию - уровень осмысленности примерно одинаковый», - сказал Михаил Ведерников. Он отметил, что жители Эстонии могут приехать на экскурсию в Псковскую область, посетить памятник Александру Невскому, вспомнить события на Чудском озере. «Думаю, такой образовательный визит мог бы быть полезным и отрезвляющим. А так - просто как в басне про моську и слона», - подчеркнул глава региона.Он также напомнил, что довольно много эстонцев приезжает в качестве туристов в Псковскую область.

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В феврале прошлого года президент республики Керсти Кальюлайд в речи, посвященной столетию Тартуского мирного договора, выступила за отказ от пересмотра границы с Россией. Одновременно она добавила, что, с ее точки зрения, документ по-прежнему действует.

Как отметила в связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявления эстонских политиков о том, что договор до сих пор не утратил силу, используются для привлечения электората.

Смотрите также МИД России ответил на призыв эстонского политика «вернуть территории» По условиям Тартуского мирного договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали балтийской республике. После ее вхождения в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.