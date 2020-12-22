В России и мире

Собака насмерть загрызла ребенка

Собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика в подмосковной Ивантеевке, Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольгу Врадий.

ЧП произошло 2 января. По предварительным данным, ребенок вместе с родителями находился в гостях у заводчиков собак. В какой-то момент он вышел во двор частного дома, и на него набросилось один из псов. От полученных травм пострадавший умер на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По информации ТАСС, заводчица занимается разведением немецких овчарок и алабаев.