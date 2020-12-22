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35 человек задержаны после массовой драки со стрельбой в Москве

На востоке Москвы полиция задержала 35 человек после массовой драки со стрельбой. Некоторых ее участников всё еще ищут.

Жители столичного района Гольяново утром первого января пожаловались в полицию на дебош во дворе. Там в это время проходила массовая драка. Телеканал «РЕН ТВ» сообщает, что большинство её участников к приезду сотрудников МВД разбежались, а на месте преступления нашли следы крови.

События восстанавливали по записям с камер наружного наблюдения. В полиции установили, что участниками потасовки были жители различных хостелов неподалёку. Один из задержанных во время драки стрелял из автомата. Источник уточнил, что этого человека уже задержали, а его оружие оказалось предназначено только для стрельбы холостыми боеприпасами.

Как сообщает радио «Эхо Москвы», по предварительным данным причиной конфликта стала бытовая ссора, возникшая во время празднования Нового года. Завели ли по факту произошедшего уголовное дело – пока неизвестно. В полиции эту информацию еще не комментировали.

Пока что данных о каких-либо раненых или пострадавших в результате этой драки не поступало.