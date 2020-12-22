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В России впервые с конца ноября выявлено менее 25 000 заразившихся коронавирусом за сутки

За последние сутки в России было выявлено 24 150 случаев заражения коронавирусом. Это на 8,1% меньше, чем накануне (26 301) и минимум с 25 ноября (23 675). Рекорд по числу новых больных был зафиксирован 24 декабря — 29 935 человек. Общее число зараженных в стране достигло 3 236 787, передает «Коммерсант».

За день умерли 504 человека с коронавирусом. Это на 11% меньше, чем накануне (447). За время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 58 506 человек.

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Всего от коронавируса выздоровели 2 618 882 человека, за прошедшие сутки — 19 847. По всей стране проведено свыше 91,6 млн тестов на COVID-19.

Регионы с наибольшим числом заразившихся за сутки:

Москва — 3851 (всего 824 979),

Санкт-Петербург — 3738 (253 350),

Подмосковье — 1539 (160 001),

Нижегородская область — 483 (71 303),

Свердловская область — 404 (59 793).

Регионы с наибольшим числом смертей от коронавируса за сутки:

Санкт-Петербург — 80 (7925),

Москва — 77 (11 433).

В декабре по всей стране началась массовая вакцинация. В стране зарегистрированы пока две российские вакцины — «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Пока сделать прививку могут люди из определенных групп риска, в том числе старше 60 лет.