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Роспотребнадзор изучает данные о новой смертельной болезни

Роспотребнадзор изучает данные о заболеваемости в Конго после сообщений о возможном появлении новой смертельной болезни, заявили в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзор изучает все источники и публикации по теме, которые касаются заболеваемости в Конго», — заверили в пресс-службе.

Как отмечает «Газета.ру», ранее микробиолог из Конго Жан-Жак Муембе-Тамфум, в 1976 году открывший вирус Эбола, сообщил, что в стране могло появиться новое смертельное заболевание.

По оценкам ученого, новое заболевание может оказаться таким же заразным, как COVID-19. При этом его летальность может быть сравнима с летальностью вируса Эбола, от которого погибает почти половина инфицированных.