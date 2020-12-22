В России и мире

МИД Эстонии не ожидает перемен в отношениях с Россией в 2021 году

Министерство иностранных дел Эстонии не ожидает существенных перемен в отношениях с Россией в наступившем году. Такую позицию изложил в воскресенье глава внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу.

«На вопрос, будет ли в этом году виден какой-то поворот в наших отношениях [с Россией], ответ отрицательный, - сказал он в эфире радиостанции Kuku. - И это, я считаю, позитивно, а не негативно».

Смотрите также Спикер парламента Эстонии вновь заявил о претензиях на часть Печорского района

Как сообщает ТАСС, ранее в воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высказывания спикера Рийгикогу (однопалатного парламента Эстонии) Хенна Пыллуааса о якобы не утратившем силу Тартуском мирном договоре 1920 года лишь тормозят ратификацию российско-эстонского пограничного соглашения и создают дополнительную напряженность в отношениях двух стран. Пыллуаас в очередной раз выразил такое мнение в пятницу во время своего обращения в эфире телеканала ETV+.

Слуцкий добавил, что пограндоговор до сих пор находится на рассмотрении в парламентах обоих государств. «Были договоренности о его синхронной ратификации, но именно русофобская линия эстонских политиков затормозила весь процесс», - отметил он.