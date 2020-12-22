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Кремль отреагировал на слухи о поездке Путина на «чудо-остров»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль своевременно проинформирует о планах главы государства Владимира Путина на Рождество. Так он отреагировал на появившиеся в соцсетях слухи о графике президента, сообщает РИА Новости.

В декабре Кремль анонсировал традиционную поездку Путина в один из регионов России на Рождество, не уточнив, куда конкретно поедет глава государства. 3 января писатель Захар Прилепин написал в своем Telegram-канале, что это будет Новгородская область и, предположительно, церковь Николы на Липне.

В Церковь Николы на Липне, православный храм конца XIII века и памятник новгородского зодчества, в 2016 году приезжали Путин и тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев. В то время в храме были лишь пустые стены, но после приезда первых лиц страны там начались активные работы по реставрации, ход которых Медведев впоследствии проверял лично. Храм расположен на острове Липно в дельте реки Мсты, добраться до него можно только по воде или по воздуху. В новгородской прессе Липно упоминался как «чудо-остров».

Как отмечает «Лента.ру», последние три года Владимир Путин встречал Рождество в Санкт-Петербурге, в 2017-м — в Великом Новгороде, в 2016-м — в Тверской области. Президент традиционно участвует в рождественских богослужениях.