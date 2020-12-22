В России и мире

Эпидемиолог заявила о высокой заразности нового штамма коронавируса для детей

«Британский» штамм коронавируса, в отличие от прежнего, оказался более заразен для детей и подростков в возрасте до 19 лет. Об этом сообщила старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани, пишет РБК.

По ее словам, мутировавший вирус с большей вероятностью может спровоцировать симптомы в этой возрастной группе. Эпидемиолог подчеркнула, что из-за повышенной заразности среди детей и подростков новый штамм коронавируса также может быстрее перейти к взрослым, что приведет к ускоренному распространению заболевания и росту смертей.

Дипти Гурдасани уточнила, что коэффициент распространения нового генетического варианта коронавируса (Rt) примерно в 1,74 раза выше, чем в случае с прежним SARS-CoV-2. Этот параметр показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один заболевший до изоляции.

«Все факты говорят об одном - нам нужно срочно действовать, чтобы ограничить распространение вируса по всей Великобритании. Допустить распространение этого штамма - это не вариант. Нам нужно закрыть школы, пока мы не сможем сделать их безопасными и предотвратить дальнейшую передачу вируса», - заявила эпидемиолог.

Напомним, Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении нового штамма коронавируса в середине декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что этот генетический вариант SARS-CoV-2 может быть на 70% заразнее. Данных о том, связан ли он с более высокой смертностью, пока нет.

Смотрите также Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России «британского» штамма COVID

Помимо Великобритании новый генетический вариант коронавируса выявили в ряде других стран, в том числе в США, Канаде, Нигерии, ЮАР, Турции и Китае. В России он не обнаружен, заявили в Роспотребнадзоре.