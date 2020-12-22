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В Петербурге ждут три новые «волны» коронавируса после праздников

В Санкт-Петербурге во время праздников снизилось количество госпитализаций заболевших коронавирусом, однако после новогодних каникул местные власти ожидают три новые волны заболеваний. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на вице-губернатора города Евгения Елина.

По словам чиновника, число госпитализаций снизилось на 30 процентов - во время праздничных дней люди предпочитают болеть дома.

«Но нельзя успокаиваться. Это эффект праздников. С койками у нас сейчас все спокойно. Ждем после окончания праздников три новые волны [заболеваний]: посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков», - добавил Елин.

Чиновник призвал горожан соблюдать коронавирусные ограничения. «Голову надо включать всегда. Самый тяжелый отказ - отказ головы, со всем можно справиться, но с отказом головы тяжело. Если все равно на свое здоровье, можно идти гулять, обниматься, тусоваться, но лучше этого не делать», - резюмировал вице-губернатор.