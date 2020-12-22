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Не выходившего месяцами из дома Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом

Олег Басилашвили заболел коронавирусом, экстренно госпитализировали в больницу. Об этом «МК» сообщил источник в Большом драматическом театре Санкт-Петербурга, где почти 60 лет служит народный артист СССР.



Источник фото: ТАСС

Информация о болезни знаменитого актера многим кажется удивительной, поскольку он несколько месяцев вообще не выходил из дома, опасаясь заразиться опасным вирусом. У 86-летнего артиста хроническая болезнь легких, поэтому близкие родственники старательно оберегали его. Тем не менее, Олег Басилашвили заболел, а следом COVID-19 диагностировали у его жены и дочери.

По сведениям издания, в настоящее время Олег Басилашвили с супругой находится в одной из клиник Санкт-Петербурга.

«У него нормальное состояние. Никакой катастрофы нет», — сообщила дочь артиста.