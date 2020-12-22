В России и мире

Состояние российских миллиардеров в 2020 году выросло на 13,8 млрд долларов

За 2020 год совокупное богатство российских миллиардеров увеличилось на 13,8 млрд долларов. При этом наиболее прибыльным стал декабрь - за этот месяц рост составил 13,3 млрд.

Больше других в 2020 году увеличили свое состояние бизнесмены Сулейман Керимов и Алишер Усманов, они стали богаче на 4,85 млрд и 4,46 млрд долларов, соответственно, сообщает НТВ со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.

При этом богатейшим из россиян остается владелец «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние выросло на 1,98 млрд - до 30 млрд долларов. Вторую строчку рейтинга BBI занял Леонид Михельсон, чей капитал в 2020 году составил 24,8 млрд.

На третьем месте - основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, его состояние выросло на 2,47 млрд - до 23,9 млрд долларов. На четвертом месте - основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, прибавивший в 2020 году 3,11 млрд, его капитал составил 23,1 млрд долларов.

Шестую строчку занял Роман Абрамович, его состояние за год выросло на 2,06 млрд долларов - до 18,4 млрд. На седьмом месте - бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, его состояние увеличилось на 2,72 млрд долларов и составило 18,1 млрд долларов.

Одновременно состояние президента ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова, который занял 8 место, сократилось за год более чем на 4 млрд долларов. Отмечается, что это самые крупные потери в российской части рейтинга BBI. Также уменьшилось на 1,51 млрд состояние Геннадия Тимченко, который владеет долями в НОВАТЭК и СИБУР. Он занял 9 место.

На 10 строчке в рейтинге BBI - Виктор Вексельберг - основной владелец «Реновы», с состоянием 16,1 млрд долларов (рост - 1,29 млрд за год).