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Одну из старейших серийных убийц России убил коронавирус

Пенсионерка Софья Жукова, которая считается одной из старейших серийных убийц, умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает НТВ.

Источник фото: ИА «Хабаровский край сегодня»

Женщину обвиняли в жестоком убийстве трех человек. В конце января 2019 года в поселке Березовка (микрорайон Хабаровска) нашли останки мужчины. В убийстве и расчленении обвинили 80-летнюю пенсионерку, которая сдавала ему комнату.

Позднее выяснилось, что женщина причастна к смерти восьмилетней девочки в 2005 году и 77-летней женщины, которая также временно жила в ее квартире в 2013 году.

Своих жертв женщина убивала топором, после чего расчленяла тела и выбрасывала в мусорный контейнер недалеко от дома. История вскрылась только в начале 2019 года, когда собаки достали части тела убитого дворника. Это заметили играющие во дворе дети. В январе прошлого года Софью Жукову задержали и поместили в СИЗО, где она находилась до сих пор.

Экспертиза признала женщину вменяемой. Приговора суда она так и не дождалась.