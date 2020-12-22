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Представлен прибор для обнаружения коронавируса за 10 секунд

Ученые из турецкого Билькентского университета создали прибор, способный обнаруживать коронавирус нового типа за 10 секунд. Об этом сообщается на сайте учреждения, пишет Газета.ру.



Фото: w3.bilkent.edu.tr

«Изобретение позволяет обнаружить вирус, вызывающий инфекцию COVID-19, в течение максимум 10 секунд на основе образца слюны из ротовой полости», – указано в сообщении.

Разработанная оптическая система диагностики изменяет цвет свечения в присутствии вируса, тем самым обнаруживая вирусы с высокой избирательностью, отмечает университет.

Взятый у пациента образец слюны смешивается со специальным раствором и помещается на чип обнаружения патогенов, после чего присутствие вируса с высокой точностью определяется по флуоресцентному сигналу. По данным доклинических исследований, прибор показал эффективность 99% в выявлении коронавируса.