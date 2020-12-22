В России и мире

Неизвестные обещали врезаться на самолете в здание американского парламента

В США авиадиспетчеры сообщили спецслужбам о получении информации от потенциальных террористов. Как сообщает «Российская газета», неизвестные обещали угнать самолет и влететь на нем в здание Капитолия. Таким образом злоумышленники хотели отомстить за иранского генерала Касема Сулеймани, убитого год назад по приказу президента Дональда Трампа.

«В среду мы влетим на самолете в Капитолий. Сулеймани будет отомщен», - именно такие слова содержались в аудиопослании.

В Белом доме назвали подобный теракт маловероятным. Администрацию беспокоит другое - неизвестные получили доступ к частотам, которые используют авиадиспетчеры и пилоты для переговоров друг с другом. Создаваемые помехи могут сказаться на безопасности полетов. Спецслужбы попросили диспетчеров незамедлительно докладывать о любой угрозе или самолете, который отклонился от траектории полета.