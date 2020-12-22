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В России и мире

Индекс экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года

06.01.2021 10:56|ПсковКомментариев: 0

Индекс экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года. Как сообщает «ПРАЙМ» со ссылкой на РБК, индекс экономической надежды россиян в ушедшем году составил минус 41 процентный пункт, что стало одним из самых низких показателей за 23 года наблюдений. Такие данные содержатся в исследовании Gallup International, которые РБК предоставил «Ромир».

6% опрошенных россиян прогнозируют, что 2021 год будет периодом экономического процветания, а 47% — что годом экономических проблем. 40% жителей России ожидают, что наступивший год будет таким же, как 2020-й, а 8% затруднились ответить.

Наиболее низкий индекс экономической надежды в России зафиксировали в 2013 году, тогда он был на уровне минус 43 процентных пункта. Близким к этому показателю он был в 1998 (минус 41) и 2008 (минус 39) годах. На самом высоком уровне экономическая надежда жителей России была в 2006 году — 9 процентных пунктов.

Среди опрошенных жителей планеты в целом доля ожидающих экономического процветания в этом году составила 25%, а тех, кто готовится к проблемам, — 46%. Соответственно, мировой индекс экономической надежды оказался на уровне минус 21.

Самыми пессимистично настроенными оказались британцы — индекс оказался на уровне минус 62. Примерно на том же уровне его зафиксировали в Болгарии (минус 59) и Италии (минус 59).

Самый высокий индекс экономической надежды — у жителей Нигерии (58), Азербайджана (47) и Вьетнама (45).

Источник: Псковская Лента Новостей
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