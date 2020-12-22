В России и мире

ВДВ России на 100 процентов обеспечены управляемыми парашютными системами

В 2020 году современные управляемые парашютные системы специального назначения были поставлены во все соединения и воинские части ВДВ. Как сообщил департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, в первую очередь ими оснащены подразделения специального назначения и разведывательные подразделения. Доля обеспеченности соединений и воинских частей современными управляемыми парашютными системами составила 100%.

Для выполнения высотного десантирования в войска поставлены комплекты для высотного десантирования с высоты до 10 тыс. метров «Юнкер-О», с использованием которых было выполнено десантирование подразделения ВДВ на Земле Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

В войска продолжена плановая поставка современных парашютных систем для личного состава Д-10 и «Арбалет-2», новейших средств десантирования боевых машин и грузов, парашютно бесплатформенных систем ПБС-950У для боевых машин десанта БМД-4М.

Для увеличения боевого потенциала ВДВ с предприятиями-производителями продолжается разработка перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) и осуществляется модернизация имеющихся образцов.