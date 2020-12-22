В России и мире

Лукашенко считает Путина своим другом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что российский лидер Владимир Путин является его другом. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, я его считаю своим другом», - сказал Лукашенко в интервью программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде. Фрагмент беседы был опубликован в Telegram-канале телеведущей.

Лукашенко, отвечая на вопрос об отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметил, что на него «зла не держит», при этом «здороваться с колена» с ним не намерен.

Помимо этого, белорусский лидер подчеркнул, что необходимо развивать двусторонние отношения с США. «Мы хотим и будем стремиться выстраивать с ними отношения», - добавил он.

Обстановка в Белоруссии осложнилась 9 августа 2020 году после президентских выборов, когда начались массовые акции несогласных с их результатами. В самый острый период нестабильности Путин и Лукашенко неоднократно созванивались. По итогам очных переговоров в Сочи 14 сентября Путин сообщил, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит $1,5 млрд. При этом президент России не раз подчеркивал, что нужно «дать возможность белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами, решить их», и предостерегал от вмешательства в этот процесс третьих стран.