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Утверждены правила работы суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»

Правительство РФ утвердило положение по функционированию суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Соответствующее постановление правительства РФ от 31.12.2020 № 2427 «О функционировании суперсервиса "Поступление в вуз онлайн"» опубликовано 6 января на официальном интернет-портале правовой информации.

«Суперсервис» работает через портал госуслуг и помогает абитуриентам подавать документы на поступление в электронном виде и отслеживать весь ход вступительной кампании. Как сообщает «Российская газета», сервис был запущен в июне 2020 года, к проекту были подключены 54 вуза. Подать документы на поступление дистанционно тогда смогли более 20 тысяч человек. В 2021 году планируется подключение 137 университетов.

Ответственные за работу сервиса - Минобрнауки, Рособрнадзор и Минцифры.

Минцифры предписано обеспечивать формирование на портале Госуслуг уникального электронного заявления о согласии на зачисление, которое должны подавать абитуриенты в выбранный вуз, причем с приложением необходимых в период зачисления документов.

Рособрнадзор должен следить в целом за работой сервиса, а также в зоне ответственности ведомства - получение абитуриентом по его запросу сведений о документе об образовании, размещенном в федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении".

Для подтверждения действий в рамках суперсервиса достаточно будет простой электронной подписи. Ежегодно до 30 октября ведомства должны предоставлять в правительство доклад о результатах работы.