В России и мире

Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии – британский посол

Британский посол в США Карен Пирс заявила о нежелании уступать России и Китаю в победе над коронавирусом. Слова прозвучали в интервью Bloomberg, сообщает «Лента.ру». По словам Карен Пирс, одним из главных вызовов стала стратегическая борьба с Москвой и Пекином. Пирс считает, что никто из этих стран не должен выйти из пандемии победителем.

Она заявила, что Китай может снова стать трендсеттером в технологической сфере, и напомнила, что первенство за ним было в 1950 годах, когда им же изобреталось и распространялось ядерное оружие. «Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить, что китайские стандарты заложены в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика», — сказала дипломат.

Пирс призвала «более открытые» страны принимать меры и развиваться, чтобы именно они процветали после окончания периода борьбы с COVID-19. В связи с этим она рекомендовала Великобритании и США объединиться.