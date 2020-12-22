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Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области

Президент России Владимир Путин встречает Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области.

Как передает РИА Новости, войдя в храм, Владимир Путин зажег свечи и приложился к иконе, убранной цветами, затем встал с остальными прихожанами.

Президент также подарил церкви икону Господь Вседержитель. Она изготовлена в православных мастерских церковно-прикладного искусства города Щигры Курской области в 2017 году. Образ написан в традициях иконописи Мстеры XIX века темперными красками. Киот с позолоченной расой и оклад изготовлены в мастерских Свято-Троицкого Братства города Щигры.

После службы Путин поздравил россиян с Рождеством. «Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас и надежды на лучшее. Эта надежда, а порой ожидание чуда и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает на самых сложных этапах. С праздником! С Рождеством!» - сказал президент.