В России и мире

В Конгрессе США заявили о начале подготовки импичмента Трампу

Член палаты представителей США от Демократической партии Ильхан Омар в своем Twitter сообщила, что готовит документы для импичмента президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа из-за беспорядков в Вашингтоне.

Она уточнила, что приступает к подготовке статей для объявления импичмента пока еще действующему главе Белого дома.

«Палата представителей должна сделать так, чтобы Трамп ушел в отставку, он должен быть выдворен из офиса Сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться на посту», — написала Омар в соцсети.

Конгрессмен отметила, что «это вопрос сохранения нашей Республики».

Смотрите также Сторонники Трампа ворвались в Капитолий, Байден заявил о мятеже

Как отмечает «Газета.ру», ранее сторонники президента США Дональда Трампа, требующие пересмотреть результаты президентских выборов, ворвались в Капитолий.

Официальный представитель управления полиции Вашингтона Дастин Стернбек сообщил, что получившая огнестрельное ранение в ходе беспорядков в Капитолии женщина скончалась. По его словам, взрослая женщина, раненная в Капитолии, умерла в районной больнице.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.