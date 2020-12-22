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В России предложили сделать 12 апреля выходным днем

Герой России, летчик-космонавт, депутат Государственной Думы РФ Елена Серова предложила сделать 12 апреля (День космонавтики) выходным днем.

Ранее партия «Коммунисты России» предложила учредить 12 апреля День национальной гордости в связи с 60-летием полета в космос Юрия Гагарина. Елена Серова не поддержала такую инициативу, пишет РИА Новости.

«Я считаю, что для национальной гордости у нас есть много поводов, а День космонавтики у нас один, - отметила парламентарий. - И это повод для особой гордости. У меня встречное предложение - сделать 12 апреля выходным днем, так же как и 9 мая, ведь 12 апреля тоже была победа».