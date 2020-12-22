В России и мире

Раскрыта новая схема обмана россиян по телефону

Мошенники придумали новую схему обмана россиян – они звонят с незнакомых номеров и скидывают трубку, чтобы обойти системы идентификации и заставить потенциального потерпевшего самостоятельно связаться с ними. Об этом сообщил ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«Это новая история, год назад ее не было, - приводит его слова РИА Новости. - Злоумышленники звонят и сбрасывают, чтобы обманывать системы автоматической фильтрации звонков. Существующие системы, например, наша WhoCalls, анализируют звонки: когда они происходят, номер, длительность, есть ли этот контакт в адресной книге пользователя и так далее. После каждого звонка системы предлагают пользователю указать, есть ли у него подозрение на мошенничество. Если данный номер был зафиксирован как спам, то в будущем при входящем звонке на экране устройства отобразится предупреждение о том, что это спам».

Согласно статистике Kaspersky Who Calls, в России в этом году среди всех входящих с неизвестных номеров доля спама составила 63%, а доля звонков с подозрением на мошенничество - 5,9%. При этом злоумышленники активно пользовались технологией подмены номера. Чаще всего они указывали телефоны финансовых организаций, государственных учреждений или юридических лиц.

«Если человек перезванивает сам, злоумышленники начинают использовать традиционные методы социальной инженерии: представляются сотрудниками службы безопасности банка, пытаются выведать конфиденциальные данные пользователя или убедить перевести деньги на счета мошенников», - добавил Сергей Голованов.