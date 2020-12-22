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Новый штамм коронавируса обнаружили в 22 странах Европы

Новый штамм коронавируса SARS CoV-2 (VOC) обнаружили в 22 странах Европы, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене 7 января.

«Как и все вирусы, вирус COVID-19 со временем изменился, - сказал он. - Я понимаю обеспокоенность по поводу возможного воздействия вызывающего тревогу варианта SARS CoV-2 (VOC). 22 страны Европейского региона ВОЗ обнаружили этот новый вариант».

Этот штамм распространяется быстрее, хотя болезнь, которую он вызывает, не претерпела значительных изменений, пишет ТАСС. SARS CoV-2 (VOC) зарегистрирован во всех возрастных категориях, дети не относятся к группе повышенного риска. Новый вариант может со временем заменить другие, как это наблюдается в Соединенном Королевстве и все чаще в Дании.