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В России и мире

Более 10 тысяч иностранцев выдворили из России в 2020 году

07.01.2021 15:32|ПсковКомментариев: 0

Более 10 тысяч иностранцев выдворили из России судебные приставы за 11 месяцев 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

«Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, фактически выдворенных за пределы РФ, составляет 10 775», - указано в материалах ведомства. В их числе 40 несовершеннолетних.

По данным ФССП, на 1 декабря подлежало выдворению 2 504 иностранца, 595 из них содержались в специальном учреждении.

По сравнению с 2019 годом в 2020 году число выдворенных приставами иностранцев значительно сократилось. Только за девять месяцев 2019 года приставы выдворили 26 тысяч иностранных граждан.

Теги: #фссп
Источник: Псковская Лента Новостей
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