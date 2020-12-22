Более 10 тысяч иностранцев выдворили из России в 2020 году

Более 10 тысяч иностранцев выдворили из России судебные приставы за 11 месяцев 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.
«Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, фактически выдворенных за пределы РФ, составляет 10 775», - указано в материалах ведомства. В их числе 40 несовершеннолетних.
По данным ФССП, на 1 декабря подлежало выдворению 2 504 иностранца, 595 из них содержались в специальном учреждении.
По сравнению с 2019 годом в 2020 году число выдворенных приставами иностранцев значительно сократилось. Только за девять месяцев 2019 года приставы выдворили 26 тысяч иностранных граждан.