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Женщинам разрешили управлять «Ласточкой» и «Сапсаном»

С нового года россиянки смогут работать монтажниками-верхолазами, водителями большегрузов и машинистами высокоскоростных поездов. Приказ Минтруда заменил утвержденный правительством РФ более 20 лет назад перечень из 456 профессий, недоступных для женщин. Новый список уменьшил их на 100 позиций. Если работодатель создаст безопасные условия труда и подтвердит их результатами специальной оценки, то труд женщин можно будет применять без ограничений, сообщили «Парламентской газете» в пресс-службе Минтруда.



Источник: ТАСС

Еще не так давно профессия шкипера, тракториста и машиниста считались сугубо мужскими. Принятый в «нулевых» годах список опасных для дам специальностей почти полностью повторял перечень 1974 года.

Даже если нашим соотечественницам удавалось получить диплом второго помощника капитана, в трудоустройстве им, как правило, отказывали. Иначе работодателю пришлось бы объясняться с Трудовой инспекцией.

Морально устаревший перечень запрещенных для женщин профессий не раз подвергался критике со стороны законодателей. Еще полтора года назад глава Комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев предлагал разрешить женщинам работать машинистами поездов в метро. «В Советском Союзе женщинам запрещалось управлять поездами метро, так как у них было полуручное управление, и требовалась физическая сила. Сегодня поезда метро уже совершенно другие», - привел аргументы парламентарий.

По мнению его коллеги из комитета по контролю и Регламенту Раисы Кармазиной, из списка вредных для репродуктивного здоровья также необходимо исключить профессию токаря, крановщика, сварщика и маркшейдера.

С 2017 года работу по актуализации перечня проводит Минтруд. Летом прошлого года был опубликован проект приказа, который снимает ограничения на ряд специальностей. Сначала в списке разрешенных для женщин профессий было более 90 наименований. В окончательной редакции - их уже 100.

«Перечень доступных для женщин профессий был пересмотрен в связи с тем, что на предприятиях тяжелой промышленности и сложных производствах за последние 20 лет внедрено большое количество современных технологий, которые позволили существенно улучшить условия труда, снизить риск негативного влияния на здоровье работников и в целом облегчить их труд», - пояснили в Минтруда.

В документе, который вступил в силу 1 января 2021 года, специальности в перечне разбиты по видам производств: химические, горные, металлообработка, радиотехническое и электронное производство и так далее. На некоторые профессии внутри группы ограничения снимаются, на другие - остаются.

Так, в сфере автотранспорта россиянки могут работать водителями большегрузных автомобилей, таких как фура, трактор, самосвал. Но к управлению бульдозером, экскаватором и автогрейдером дам, как и раньше, не допустят. Ограничения в сфере железнодорожного транспорта почти полностью снимаются. Женщины смогут быть машинистами электропоездов и высокоскоростных «Ласточки» и «Сапсана». Также представительницам прекрасного пола разрешат быть членом палубной команды судна - от матроса до боцмана и шкипера. При этом под запретом для них остаются работы в машинном отделении корабля.

Также перестанет считаться мужской профессия рыбака прибрежного лова, монтажника-верхолаза и многие другие.