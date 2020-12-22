В России и мире

Илон Маск стал самым богатым человеком мира

Илон Маск стал богатейшим человеком мира, его состояние превысило 188 млрд долларов. Акции Tesla на торгах сегодня, 7 января выросли на 5,38% до $796,38, что позволило одному из ее крупнейших акционеров Илону Маску опередить Джеффа Безоса, который ранее считался самым богатым человеком мира, пишет РБК.

Любопытно, что еще в начале 2020 года состояние Маска оценивалось в примерно 27 млрд долларов - бизнесмен не входил даже в топ-10 богатейших людей. Однако стремительный рост акций Tesla, которые выросли в 2020 году на 743% благодаря стабильной прибыли и включению в индекс S&P 500, привел к росту состояния Маска более чем на $150 млрд. Это сумма больше, чем все состояние Билла Гейтса ($132 млрд).

Директор компании Amazon Джефф Безос удерживал звание богатейшего человека планеты с 2017 года. Его состояние оценивается в 184 млрд долларов.

Илон Маск уже отреагировал на новость о том, что он стал самым богатым человеком на планете на своей странице в Twitter. Он написал: «Как странно».