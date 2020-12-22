Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
С двух ног в один сапог
новогодний шоппинг
новый год еда без хлопот
История развития, качества и новых технологий
твоя история Проект Агон
Последний скорый
Телефон прямого эфира 56-73-72
безопасность - дело каждого
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё В России и мире 22.12.2020 23:113 Ксения Собчак провозгласила себя «человеком высшей расы» 08.01.2021 12:262 Трамп задумался о помиловании самого себя 08.01.2021 11:240 Умер создатель брендов «Бабушка Агафья» и Natura Siberica 08.01.2021 09:437 В США подтверждена смерть пятого человека после беспорядков в Капитолии 07.01.2021 22:171 Биткоин впервые в истории подорожал до 40 тысяч долларов 07.01.2021 21:144 Илон Маск стал самым богатым человеком мира
 
 
 
Самое популярное 01.01.2021 18:154 Скончался известный псковский юрист, экс-депутат Иван Лысковец 05.01.2021 11:466 Работавший в такси студент физмата из Туркменистана погиб в Псковской области 03.01.2021 14:182 В Псковской области найдена живой пропавшая 19-летняя девушка 02.01.2021 16:541 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 05.01.2021 14:0527 Возвращение псковских детей в школы после каникул обсудят на оперштабе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Трамп задумался о помиловании самого себя

08.01.2021 12:26|ПсковКомментариев: 2

Действующий президент США Дональд Трамп обсуждал вопрос о возможности помиловать самого себя. Об этом стало известно газете The New York Times. По словам двух людей, знакомых с ситуацией, Трамп несколько недель назад задумывался о собственном помиловании в последние дни своего президентства. Как пишет издание, это станет одним из самых экстраординарных и непроверенных способов использования президентской власти в истории США.

Также подчеркивается, что Дональд Трамп выразил обеспокоенность из-за того, что новые власти сделают попытку преследовать его после того, как действующий президент покинет свой пост.

Издание указывает, что ни один американский президент ранее не помиловал себя, поэтому законность предполагаемого помилования никогда не проверялась в системе правосудия, и правоведы расходятся во мнениях относительно того, признают ли это суды. Однако они согласны с тем, что президентское помилование может создать новый опасный прецедент для президентов, которые в одностороннем порядке заявят, что они выше закона, и оградят себя от ответственности за любые преступления, которые они совершили на своем посту.

Как отмечает «Лента.ру», в конце декабря Дональд Трамп помиловал бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и бывшего советника Роджера Стоуна. Манафорт и Стоун были осуждены в рамках расследования о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Всего в список вошли 26 граждан, среди них оказался и девелопер Чарльз Кушнер — отец мужа Иванки Трамп Джареда Кушнера. Еще трем американцам частично или полностью смягчили приговоры.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего вы ожидаете от 2021 года?
В опросе приняло участие 910 человек
08.01.2021, 13:410 До 12 градусов мороза и гололедицу на дорогах прогнозируют в Псковской области в субботу 08.01.2021, 13:230 Умер участник штурма Рейхстага, великолучанин Иван Александров 08.01.2021, 12:420 Госкомпании обяжут публиковать информацию об эффективности работы 08.01.2021, 12:262 Трамп задумался о помиловании самого себя
08.01.2021, 11:570 Полиция посоветовала псковичам, как предотвратить угон автомобиля 08.01.2021, 11:514 Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области 08.01.2021, 11:414 Михаил Ведерников сообщил о поставках мяса из Псковской области в Гонконг и Венесуэлу 08.01.2021, 11:240 Умер создатель брендов «Бабушка Агафья» и Natura Siberica
08.01.2021, 11:200 В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, похитившего из магазина одежду и спиртное 08.01.2021, 11:150 Противопожарные рейды прошли в псковских храмах 08.01.2021, 10:570 Псковские полицейские поздравили воспитанников детского дома с Новым годом 08.01.2021, 10:503 Михаил Ведерников выразил соболезнования близким жертв коронавируса
08.01.2021, 10:360 Россияне после Нового года начали докупать сладости и электронику 08.01.2021, 10:160 Иммунолог назвал способы избежать заражения коронавирусом в фитнес-клубе 08.01.2021, 09:530 Минфин объяснил порядок уплаты налога по вкладам 08.01.2021, 09:482 Что делать при обнаружении чужой банковской карты, разъяснили псковичам в полиции
08.01.2021, 09:437 В США подтверждена смерть пятого человека после беспорядков в Капитолии 08.01.2021, 09:360 Россияне выбрали самые перспективные профессии в 2021 году 08.01.2021, 09:290 МЧС напомнило псковичам признаки непрочного льда, выход на который смертельно опасен 08.01.2021, 08:580 Ученые нашли у коронавируса признаки хронического заболевания
07.01.2021, 23:250 Пскович продает бракованную 10-рублевую монету за миллион рублей 07.01.2021, 23:020 Псковские зоозащитники призывают водителей проверять автомобили перед включением двигателя 07.01.2021, 22:396 Еле вышла из этого ада – псковичи возмущены состоянием дорожек и лестниц в Детском парке 07.01.2021, 22:171 Биткоин впервые в истории подорожал до 40 тысяч долларов
07.01.2021, 21:460 Прокуратура проведет проверку по факту задержки «Ласточки» в Псковской области 07.01.2021, 21:144 Илон Маск стал самым богатым человеком мира 07.01.2021, 20:570 Псковская область вошла в топ регионов с наиболее подешевевшими за год частными домами 07.01.2021, 20:336 Вакцинация от коронавируса может потребоваться каждые полгода - эксперт
07.01.2021, 20:120 Женщинам разрешили управлять «Ласточкой» и «Сапсаном» 07.01.2021, 19:465 В Псковской области найдены палеоартефакты, которым 400 миллионов лет - СМИ 07.01.2021, 19:240 Умер отец основателя «Эхо Москвы», журналист Лев Корзун 07.01.2021, 19:010 Фотофакт: Псковичи продолжают игнорировать запрет и выходят на лед Великой
07.01.2021, 18:390 Умер сыгравший в «Вечном зове» и «Большой перемене» Валерий Хлевинский 07.01.2021, 18:150 Священник в Псковской области выгнал из храма монахиню и ее приют для животных 07.01.2021, 17:521 После Рождества заработают новые важные для россиян законы 07.01.2021, 17:2810 Главврач Псковской инфекционной больницы пригласила на работу ковид-диссидентов
07.01.2021, 17:060 Беларусь представила новый герб страны 07.01.2021, 16:430 В Псковской области прокуратура выявила госучреждения, не внедрившие электронные услуги 07.01.2021, 16:1413 С 11 января все школы Псковской области начнут работу в очном формате 07.01.2021, 16:000 Гололедица и мороз ожидаются в Псковской области 8 января
07.01.2021, 15:320 Более 10 тысяч иностранцев выдворили из России в 2020 году 07.01.2021, 15:052 Псковичка предупредила об «извращенце» в Ботаническом саду 07.01.2021, 14:300 Мировые цены на продовольствие побили трехлетний рекорд в 2020 году 07.01.2021, 14:010 В Петербурге возобновляют работу театры
07.01.2021, 13:322 Новый штамм коронавируса обнаружили в 22 странах Европы 07.01.2021, 13:030 Раскрыта новая схема обмана россиян по телефону 07.01.2021, 12:312 В России предложили сделать 12 апреля выходным днем 07.01.2021, 12:001 Конгресс США утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах
07.01.2021, 11:271 Число умерших от коронавируса в Псковской области возросло до 104 07.01.2021, 11:001 Бабушка убила новорожденную внучку и выбросила тело в мусорный бак 07.01.2021, 10:360 Невысокую женщину в голубых лосинах разыскивают в Островском районе 07.01.2021, 10:001 Роспотребнадзор заявил о стабилизации эпидемиологической обстановки
07.01.2021, 09:310 Росгвардейцы обеспечили безопасность в ночь на Рождество в Псковской области 07.01.2021, 09:001 Более 1000 жителей Псковской области решили начать 2021 год с поиска новой работы 07.01.2021, 08:155 Очаг коронавируса выявили в Спасо-Елеазаровском монастыре 07.01.2021, 08:054 167 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки
07.01.2021, 03:130 Псковские спасатели отчитались об участии в ликвидации последствий опасного природного явления 07.01.2021, 02:512 В Конгрессе США заявили о начале подготовки импичмента Трампу 07.01.2021, 02:380 Все населенные пункты Пыталовского района подключены к электроэнергии 07.01.2021, 02:060 РЖД прокомментировали ситуацию с задержкой поезда «Ласточка» Печоры - Санкт-Петербург
07.01.2021, 01:530 Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области 07.01.2021, 01:431 Сторонники Трампа ворвались в Капитолий, Байден заявил о мятеже 07.01.2021, 00:020 Губернатор пожелал псковичам на Рождество мира, согласия и любви в доме 06.01.2021, 23:090 Интерактив: В Луге на полчаса задерживается «Ласточка»
06.01.2021, 23:060 Единороссы передали защитные маски для прихожан в великолукский собор 06.01.2021, 22:300 Рождество Христово. Прямая трансляция из Троицкого собора города Пскова. ВИДЕО 06.01.2021, 22:030 7 января в Псковской области будет облачно, местами небольшой снег 06.01.2021, 21:421 Военнослужащие ВДВ в 2021 году проведут более 2600 учений с боевой стрельбой
06.01.2021, 21:250 Оправившийся после болезни протоиерей Олег Тэор поздравил псковичей с Рождеством. ВИДЕО 06.01.2021, 21:190 Определились лидеры в голосовании за самое красивое новогоднее украшение фасадов в Пскове 06.01.2021, 21:000 Рождественские колядки поют в Печорах. ВИДЕО 06.01.2021, 20:310 Псковские библиотекари провели мастер-класс по сотворению «волшебства Рождественской ночи»
06.01.2021, 20:110 МЧС продолжает профилактику гибели людей в Псковской области 06.01.2021, 19:481 38 километров трассы в Псковской области отремонтируют за 3,9 миллиарда рублей 06.01.2021, 19:231 ВДВ России на 100 процентов обеспечены управляемыми парашютными системами 06.01.2021, 18:540 Люди в масках и полицейские останавливали водителей в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.