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Футболисту Дзюбе пророчат карьеру политика

Футболисту сборной России и петербургского «Зенита» Артему Дзюбе пророчат карьеру политика. Об этом в пятницу сообщает «Московский комсомолец», ссылаясь на опрос игроков национальной сборной и менеджера команды Евгения Савина. На вопрос о том, кто из членов сборной мог бы стать политиком, несколько футболистов назвали Артема Дзюбу.

После чемпионата мира у него раскрылись какие-то такие качества. Он и бизнес-коучем мог бы быть, и политиком. Перед матчем очень правильные слова находил, подбадривал, подсказывал. Так что, Дзюбиньо, ждём тебя во власти. Со временем», — заявил Евгений Савин.

На фото: президент России Владимир Путин и футболист Артем Дзюба в ходе вручения госнаград тренерам и игрокам сборной России. 28 июля 2018 года

Компанию игроку в политике могли бы, по мнению спортсменов, составить главный тренер сборной Станислав Черчесов и врач команды Эдуард Безуглов. Сам Дзюба разглядел способности к политической деятельности у своего друга, полузащитника сборной России Магомеда Оздоева. По словам Артема, Оздоев был бы «королем политики».

На тему возможного ухода Дзюбы в политику уже высказалась депутат Госдумы, экс-фигуристка Ирина Роднина По ее словам, если 32-летний форвард примет решение заняться политической деятельностью, то ничего страшного после этого не произойдет. Также Роднина заявила, что мнение людей по данному вопросу может быть изучено только на выборах. «А все остальное — гадание на кофейной гуще», — цитирует экс-фигуристку «СЭ».