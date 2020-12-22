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Кадыров сравнил себя с Трампом

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал блокировку аккаунта президента США Дональда Трампа в социальных сетях и сравнил себя с главой Белого дома. Мнением он поделился в своем Telegram-канале, пишет «Лента».

«Теперь мы с Трампом в чем-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы», — написал он.

По словам Кадырова, подобной ситуации не случилось бы с Трампом, если был он с уважением относился к демократии и правам человек.

Ранее ряд крупнейших соцсетей заблокировал аккаунт Трампа. Кроме того, Twitter и YouTube заблокировали видео, в котором он обратился к протестующим у Капитолия, призвал их отправиться домой и заявил об «украденных» у него выборах. Позднее аккаунт американского лидера в Twitter был разблокирован.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил Байден. В ходе протестов погибли пять человек, полиция задержала почти 70 участников беспорядков.