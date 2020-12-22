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Среди арестованных за беспорядки в Капитолии оказался русскоязычный мужчина

В суде одному из задержанных за участие в беспорядках в Капитолии потребовался переводчик с русского языка, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post. По данным издания, несколько десятков человек, арестованных в Вашингтоне, предстали перед судом накануне.

«Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите», - заявил, по данным WP, русскоговорящий мужчина судье. Никакой информации о нем издание не приводит.

Сейчас полиция, ФБР и Минюст продолжают поиск участников беспорядков в американской столице. По словам главы полиции округа Колумбия Роберта Конти, его ведомство предлагает денежное вознаграждение за информацию, которая поможет задержать погромщиков.

И.о. федерального прокурора в Вашингтоне Майк Шервин накануне заявлял, что по итогам беспорядков на Капитолийском открыли несколько десятков дел. По его словам, у одного из задержанных была полуавтоматическая винтовка и «коктейль Молотова».

По данным Washington Post, одного человека обвинили в нападении на полицейского с хоккейной клюшкой.

В среду сторонники президента Дональда Трампа после митинга с его участием ворвались в Капитолий. Зданию нанесли ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента.

В результате протестов погиб сотрудник полиции Капитолия, женщина из числа демонстрантов была убита правоохранителями, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.