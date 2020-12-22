В России и мире

Раскрыта личность задержанной у Капитолия русскоговорящей женщины

Задержанной в Вашингтоне женщиной, которой потребовался переводчик с русского языка. оказалась уроженка Молдовы Евгения Малимон. С ней вместе арестовали и ее дочь Кристину, которая является активной сторонницей Трампа и вице-председателем организации «Молодые республиканцы Орегона», передает «Московский комсомолец».

По сообщению издания Buzzfeed, никаких доказательств, что Евгения Малимон является гражданкой России, нет. Ей и Кристине предъявлены обвинения в незаконном проникновении и нарушении комендантского часа.

Напомним, в минувшую среду митинг сторонников действующего президента США Дональда Трампа закончился штурмом здания Капитолия и столкновениями с полицией. По сообщениям СМИ, погибли пять человек, десятки задержаны.