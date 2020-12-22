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Королева Елизавета II и ее супруг привились от коронавируса

Королева Великобритания Елизавета II и ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп были в субботу вакцинированы от COVID-19, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание The Guardian.

«Королева и герцог Эдинбургский сегодня привились от COVID-19», - цитирует газета слова представителя официальной лондонской резиденции королевы. Прививки королевской чете были сделаны в Виндзорском замке, где супруги пережидают локдаун в Англии.

The Guardian указывает, что речь идет о редком случае, когда Букингемский дворец делает достоянием общественности вопросы здоровья Елизаветы II и ее супруга.

Газета напоминает, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой Елизавета II с мужем отпраздновали Рождество в Виндзорском замке, решив отказаться от традиционного семейного собрания в Сандригемском дворце.

Как сообщалось, 4 января премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о решении ввести уже третий режим самоизоляции на всей территории Англии. Накануне британские медики за сутки зафиксировали смерть свыше 1,3 тыс. пациентов с COVID-19, что стало наихудшим показателем в стране за время пандемии. Мэр Лондона Садик Хан объявил о введении режима повышенной опасности в городе в связи с быстрым распространением коронавируса. В субботу Джонсон сказал, что система здравоохранения Великобритании столкнулась с беспрецедентной за все время пандемии нагрузкой на больницы страны.