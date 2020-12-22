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В России и мире

Илон Маск решил распродать имущество ради заселения Марса

09.01.2021 19:42|ПсковКомментариев: 0

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, ставший самым богатым человеком в мире, решил распродать все имущество ради заселения Марса, пишут «Известия» со ссылкой на Business Insider.

Предприниматель объяснил, что строительство города на другой планете потребует значительных вложений. Это одна из причин, вынуждающих его распродавать имущество. Другой причиной является желание продемонстрировать, насколько решительно он настроен, когда речь идет о Марсе.

«У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний, - заявил Маск в интервью Business Insider. - Когда на работе напряженная ситуация, я лучше буду спать прямо на фабрике или в офисе. И, очевидно, нужно какое-то жилье, если там будут дети. Но я могу его просто снимать или еще что-нибудь».

В начале января стало известно, что в результате роста курса акций Tesla состояние Маска превысило 185 миллиардов долларов. В результате он стал самым богатым человеком в мире, обойдя основателя Amazon Джеффа Безоса, которому этот титул принадлежал последние три года.

В конце 2020 года Маск объявил о планах построить на Марсе автономный город, выживание которого не будет зависеть от Земли. Он не намерен соблюдать земные законы за пределами Земли и Луны, а вместо этого хочет полагаться на принципы самоуправления, «установленные на основе доброй воли». К 2050 году бизнесмен планирует отправить на Красную планету миллион человек.

Источник: Псковская Лента Новостей
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