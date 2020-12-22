В России и мире

Менее 23 тысяч заразившихся COVID-19 за сутки выявили в России впервые с ноября

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 22 851. Общее количество инфицированных достигло 3 401 954, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Впервые с 18 ноября число новых выявленных случаев оказалось ниже 23 тысяч. В относительном выражении прирост, согласно данным штаба, два дня не превышает 0,7%, сообщает ТАСС.

Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 24 080. Всего уже вылечились 2 778 889 человек.

Количество выписанных пациентов за сутки, согласно данным штаба, два дня подряд превышает число новых случаев заражения. Доля выздоровевших выросла до 81,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 456 против 470 днем ранее. Всего от инфекции умерли 61 837 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,82%, следует из данных штаба.