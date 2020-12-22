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В России и мире

Лукашенко назвал цену российского газа для Белоруссии на 2021 год

10.01.2021 14:05|ПсковКомментариев: 0

Цена на газ для Белоруссии в 2021 году составит $128,5 за тысячу куб. м, сообщил президент Александр Лукашенко в эфире «России 1».

«128,5 (долларов - прим. ред.). Но я округляю, 130. Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так», - цитирует Лукашенко «Интерфакс».

Белорусский президент уточнил, что не обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы еще не оговаривали этот вопрос, и я не буду его инициировать. Если вы так решили, пусть будет так», - отметил он.

Лукашенко также прокомментировал отношения с РФ в нефтяной сфере: «Подписали договоры по нефти. Но, скажите, если я у вас покупаю товар, притом который не имеет никакого дефицита сейчас, в том числе нефть - это ж не дефицит уже. Я вам должен премию платить, или вы мне? Вопрос риторический».

Теги: #Белоруссия #газ #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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