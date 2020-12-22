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В России выявили первый случай «британского» штамма COVID-19

В России выявили первый случай «британского» штамма COVID-19. Как сообщает РБК, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

По словам Поповой, новый вариант вируса обнаружили у россиянина, вернувшегося из Соединенного Королевства.

Новый более заразный штамм коронавируса начал распространяться в Великобритании с начала декабря. По данным ВОЗ, он на 50-70% заразнее обычных вариантов SARS-CoV-2. После этого «британский штамм» выявили, по меньшей мере, в 41 стране.