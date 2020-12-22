В России и мире

Почти половина жителей России с оптимизмом смотрит в будущее

Граждане России в ближайшие 25 лет хотят увидеть улучшения в области доступности здравоохранения, защиты экологии и соблюдения прав человека. Об этом свидетельствует опрос Организации Объединенных Наций в рамках инициативы «ООН - 75: Глобальный диалог», передает ТАСС.

Согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении ТАСС, от России в нем приняли участие более 7 тысяч человек различного возраста и уровня образования. Помимо здравоохранения, экологии и прав человека, среди приоритетов мирового развития они назвали снижение числа конфликтов, более доступное образование и улучшение возможностей трудоустройства.

На вопрос о том, станут ли к 2045 году люди в целом жить лучше или хуже, большая часть опрошенных россиян, 46%, ответили оптимистично, 29% думают, что условия жизни ухудшатся, а 25% полагают, что они останутся без изменений. В большинстве стран постсоветского пространства, в том числе в Белоруссии, Казахстане, Армении, Грузии и на Украине, большая часть респондентов также считает, что ситуация в течение 25 лет улучшится.

В то же время в США жители настроены пессимистично - 47% из опрошенных там людей опасаются ухудшения условий жизни. В некоторых европейских странах этот показатель еще выше. Так, во Франции 61% опрошенных думают, что их жизнь к 2045 году ухудшится. Среди приоритетов мирового развития и американцы, и европейцы на первое место поставили защиту экологии.

В проводимом в течение года исследовании «ООН - 75: Глобальный диалог» приняли участие более 1,5 млн респондентов из 193 стран мира. На его основе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подготовит доклад с рекомендациями по улучшению работы организации и развитию международного сотрудничества.