В России и мире

Более 90 млн человек заразились коронавирусом в мире с начала пандемии

90 млн 279 тысяч 510 человек заразились коронавирусом в мире с начала пандемии. Такие данные опубликовал университет Джонса Хопкинса (США) утром 11 января.

Лидируют по числу инфицированных Соединенные Штаты Америки - 22 млн 406 тысяч 816 человек. На втором месте Индия (10 млн 466 тысяч 595 человек), на третьем - Бразилия (8 млн 105 тысяч 790 человек), на четвертом - Россия (3 млн 366 тысяч 715 человек). Замыкает пятерку лидеров Великобритания - 3 млн 81 тысяча 368 зараженных.

С начала пандемии в мире скончались 1 млн 934 тысячи 786 инфицированных пациентов, выздоровели 49 млн 999 тысяч 402.

Пандемия охватила 191 государство.